Marina Kaye craque en plein concert et quitte la scène

Mardi 20 mars 2018, Marina Kaye donnait le troisième concert de sa tournée au Théâtre Sébastopol à Lille. Comme l'indiquent ses admirateurs sur les réseaux sociaux et l'artiste dans un post sur Twitter, elle n'a pu terminer son spectacle. Pour des raisons de santé, elle est également contrainte d'annuler sa venue à Strasbourg ce mercredi soir.

Marina Kaye a posté deux messages sur Twitter pour s'excuser d'avoir craqué hier soir. Le premier a été effacé, il indiquait qu'elle devait consulter un médecin. Le second n'y fait plus référence : "Merci mille fois pour vos messages de soutien... Hier, j'ai voulu vous donner le meilleur de moi malgré le fait que mon corps me demandait d'arrêter depuis un moment déjà et il m'a lâché sur scène face à vous. Je m'en excuse encore un milliard de fois, le concert de ce soir à Strasbourg est malheureusement annulé. Encore merci pour tout et j'espère de tout mon coeur à bientôt. MK."