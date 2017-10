Marina Kaye : Partie en vrille, elle s'est réfugiée dans l'alcool

Marina Kaye n'a que 13 ans lorsqu'elle remporte la sixième saison de La France a un incroyable talent en décembre 2011 et remporte 100 000 euros. Un grand chamboulement dans la vie d'une adolescente qui doit retourner au lycée, près de Marseille, après cette aventure médiatisée. Victime de harcèlement scolaire, la jeune artiste en devenir choisit de prendre du recul avant de sortir son premier album.

Talent prodigieux et tout juste émergent, Marina Kaye se retrouve plongée dans un nouveau tourbillon qui va la conduire pour de bon vers la célébrité et le succès. Quelque 300 000 exemplaires de Fearless, porté par le single Homeless, sont écoulés.

Alors qu'elle publie un nouveau disque intitulé Explicit, la chanteuse de 19 ans revient pour RTL sur son ascension foudroyante qui a failli la faire sombrer. "Je suis partie en vrille", n'a-t-elle pas hésité à lâcher lors d'une interview diffusée le 24 octobre. La plus dur à encaisser ? La solitude après la folie des concerts. "Après une exploitation de deux ans et une tournée de salles et de festivals, de plein de choses avec plein de monde autour, on vit en équipe en permanence. Quand on rentre chez soi, cela fait bizarre. Je suis quelqu'un qui apprécie autant la solitude que j'en ai peur. Je me suis sentie un peu paumée vis-à-vis de moi-même", a-t-elle témoigné avec honnêteté.

Se sentant parfois isolée, Marine Kaye a peu à peu trouvé du réconfort dans l'alcool tout en ayant pleinement conscience du cercle vicieux qui s'installait. "J'étais en train de m'intoxiquer l'esprit pour éviter de penser. On boit, on oublie, et tout devient mieux, joyeux... Le lendemain, quand on se réveille, on n'est pas bien, fatigué. Mais on recommence car on ne se sent pas bien : c'est un cercle vicieux", a-t-elle confié. La musique a fini par la sortir de cette période sombre, l'éloignant des excès qui aurait pu porter préjudice à sa toute jeune carrière. "Il a fallu que je me force pour aller en studio. Et paradoxalement, c'est là que j'ai écrit Something, c'est là où j'ai eu mon plus beau rapport avec moi-même et avec ma musique, soit quand j'ai eu l'impression de perdre le fil avec elle", a-t-elle partagé. Explicit s'annonce donc très personnel.