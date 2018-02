Marine Lorphelin amoureuse : Le tendre message de son chéri pour la St Valentin

14 février 2018 oblige, les messages d'amour se multiplient sur les réseaux sociaux pour la Saint-Valentin.

Marine Lorphelin, notre sublime ex-Miss France 2013, fait partie des chanceuses qui ont reçu un tendre mot de leur moitié en ce jour si romantique. En effet, tôt dans la matinée, Christophe – alias Zack Dugong sur les réseaux sociaux – a écrit sur Instagram en commentaire d'une photo de sa belle tout sourire : "Joyeuse Saint-Valentin mon amour <3 Tu as tout mon soutien pour cette année déterminante pour ton avenir. Courage, tu y es presque ! Je t'aime tant <3 #JTMDTMV #onestdejamifevrier." En effet, Marine Lorphelin est en passe de finir ses études de médecine et a bien besoin du soutien de celui qui partage sa vie... malgré la (longue) distance.

"<3 <3 <3 Merci mon ange #JTMPQTADDE <3 <3", a répondu Marine Lorphelin avec un hashtag tout aussi mystérieux avant que de nombreux internautes ne viennent mettre leur grain de sel dans cette jolie déclaration. "C'est mignon", "Vous êtes tellement beaux, je vous souhaite beaucoup de bonheur", "Quelle belle déclaration", "C'est trop beau", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, l'année 2018 n'avait pas commencé de la meilleure façon pour le couple car un admirateur de Marine Lorphelin, visiblement jaloux, avait asséné plusieurs coups de couteau à Christophe à la sortie du métro lyonnais le 1er janvier, le blessant gravement à la main. Un souvenir douloureux que le couple préfère oublier...