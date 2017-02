EXCLU - Marine Lorphelin : "La chirurgie ? Je referai peut-être ma poitrine..."

Mercredi 8 février, Marine Lorphelin a adorablement accepté de se prêter à un Facebook Live pour Purepeople.com. La belle Miss France 2013 était heureuse de pouvoir présenter son blog, l-effervessence.com, et à cette occasion, a fait part de son point de vue sur la chirurgie esthétique.

C'est afin de partager son amour pour la médecine ainsi que son savoir en la matière que la jolie brune a ouvert son blog de santé et de bien-être. Car, qu'on se le dise, Marine Lorphelin est passionnée par ces domaines. La jeune femme, qui a validé sa quatrième année de médecine et vient de passer les partiels de janvier, compte d'ailleurs aller au bout de ses études, hésitant encore pour le moment entre la gynécologie et la médecine générale.

Magnifique et dotée d'une tête bien faite, Marine Lorphelin a révélé lors de son live avec Laurent Argelier son point de vue étonnant sur la chirurgie esthétique. La bombe de 23 ans n'a en effet rien contre : "Je suis pour la chirurgie si elle peut améliorer le bien-être et l'état d'esprit d'une femme. Après, moi, je préfère rester naturelle."

"Dans quelques années peut-être", elle pourrait toutefois envisager d'y avoir recours dans un cas très particulier : "Je referai peut-être ma poitrine après les enfants et les allaitements", précise-t-elle. La belle Marine a encore le temps d'y réfléchir !

