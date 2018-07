Marion Bartoli blonde et épuisée : Une vie au ralenti à Dubaï

Jeudi 26 juillet 2018, Marion Bartoli a donné de ses nouvelles sur Instagram, sur sa page mais aussi en story. Allongée sur son lit, encore maquillée, la jeune femme dit prendre le temps de profiter de cette parenthèse sans activité pour se reposer. Elle se dit pourtant "épuisée" en story. Espérons que ce ne soit que du temps pour soi et non un retour du mystérieux virus qui l'avait frappée et terriblement amaigrie et contrainte à l'hospitalisation.