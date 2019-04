Marion Bartoli en couple et "très amoureuse" : son compagnon est un footballeur

"J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. (...) Je sais ce que représente vraiment la sensation d'être amoureuse de quelqu'un et d'aimer quelqu'un", nous a confié il y a quelques jours Marion Bartoli lors d'un entretien réalisé dans le cadre de la sortie de son autobiographie Renaître. La sportive de 34 ans a également évoqué sa vie sentimentale dans Le Figaro, qui en dit plus sur l'heureux élu.

Selon le quotidien, celui qui partage la vie de l'ex-gagnante de Wimbledon est footballeur belge. Après avoir connu une relation chaotique avec un certain D., elle est donc aujourd'hui en couple avec un homme qui sait ce qu'est la notoriété et l'existence si particulière que mènent les grands athlètes. Au Figaro, elle raconte la façon dont elle a croisé le chemin de son petit ami : "Je suis très amoureuse. J'ai rencontré mon nouveau compagnon par hasard. Un peu comme Wimbledon en 2013, c'est quand je m'y attendais le moins. Je m'étais dit que je ne trouverais jamais personne, j'étais désespérée."

On n'en saura pas davantage sur l'identité du cher et tendre de Marion Bartoli. Lors de l'interview, la jeune femme a en revanche fait savoir qu'elle rêvait aujourd'hui de fonder une famille.

Dans son autobiographie sortie le 23 avril, en plus d'évoquer ses amours passées, Marion Bartoli parle de la relation, très décriée, qu'elle entretenait avec son père. L'occasion pour elle de livrer sa version et de mettre les points sur les i.