Marion Bartoli rabaissée par son ex : "Il me disait que j'étais grosse"

En juin dernier, Marion Bartoli évoquait "une rupture un peu difficile" au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs. "Je m'en remets à peine maintenant. Il m'a fallu un peu de temps pour digérer. Là aussi, c'est un nouveau départ", avait ajouté la joueuse de tennis qui a annoncé son grand retour en décembre dernier. Elle se prépare pour le tournoi de Miami qui se déroulera en mars prochain.

Engagée dans un entraînement exigeant qui doit lui permettre de revenir au top, et doit être accompagné d'une perte de 5 à 7 kilos, Marion Bartoli se confie dans un long entretien pour L'Équipe. Dans l'édition du 9 janvier, celle qui a remporté Wimbledon en 2013 n'aborde pas uniquement sa vie sportive mais aussi personnelle. Elle revient notamment sur le mystérieux virus qui a bien failli lui coûter la vie et qu'elle a attrapé lors d'un voyage en Inde mais aussi sur la relation toxique avec son ex.

La tenniswoman de 33 ans n'y va pas de main morte et reproche à son ex de l'avoir entraînée dans la spirale de l'amaigrissement extrême. "Quand j'ai arrêté ma carrière, j'étais la plus heureuse du monde. Puis j'ai rencontré mon ancien mec en mai 2014 et, tous les jours, il me disait que j'étais grosse. Tous les jours [elle insiste, NDLR]. Il voyait une fille mince dans la rue, il me disait : 'Tu as vu comme elle est mince et belle.' Ça ne m'a pas aidée", témoigne-t-elle dans L'Équipe. De cette relation nocive, elle a tiré une force dont elle veut se servir à présent : "Tous les jours, de façon insidieuse, il m'a mise plus bas que terre. Je veux prouver que je peux arriver à me relever."

Cette joie de vivre qu'elle a aujourd'hui retrouvée s'était éteinte au contact de son ex. Même l'envie de taper dans la belle s'en était allée. "Quand on jouait ensemble au tennis, il faisait tout pour me battre en faisant des doubles pourris en se mettant avec le meilleur joueur possible et moi avec le moins bon. Même le plaisir du jeu simple, il me l'a enlevé. Donc il m'a tout pris", reconnaît Marion Bartoli. Bien que consciente de la nocivité de cette relation, la sportive reste avec cet homme, jusqu'au jour où elle décide de tout arrêter : "Je suis arrivée à partir mais il m'a fallu du temps. Dix-huit mois, c'est très long."

Malgré cette épreuve douloureuse qui l'a déstabilisée, Marion Bartoli a fait le choix de ne pas se faire aider par un psy et s'en explique. "Parce que c'est tellement compliqué que ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de faire ça, ça prendrait trop de temps", justifie-t-elle.

L'intégralité de l'interview de Marion Bartoli est à retrouver dans L'Équipe en kiosques le 9 janvier 2018.