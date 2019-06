Marion Jollès-Grosjean : Cambriolage évité de justesse, Romain son "héros"

L'expérience vécue par Marion Jollès-Grosjean est traumatisante mais elle aurait pu être bien pire. Dans la journée du 11 juin 2019, l'animatrice d'Auto-Moto sur TF1 s'est emparée de sa page Twitter pour se livrer aux 25 000 abonnés qui la suivent.

Elle a ainsi raconté comment des malfaiteurs ont tenté de s'introduire à son domicile en pleine nuit, une pratique de plus en plus courante basée sur un effet de surprise. Mais c'était sans compter sur l'intervention de son époux Romain Grosjean qui est habitué à devoir faire preuve de sang-froid dans les situations les plus critiques grâce à son métier de pilote de Formule 1. "Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c'est déjà beaucoup. @RGrosjean est les deux. Merci mon amour de t'être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l'un d'eux", a-t-elle écrit sur Twitter. Son message est accompagné d'une photo prouvant la violence de la tentative de cambriolage. Les intrus sont parvenus à ouvrir une porte-fenêtre de la maison.

Suite à la publication de son témoignage, Marion Jollès-Grosjean a reçu de nombreux messages de soutien, dont un de l'animatrice et spécialiste du sport dans le groupe TF1 Charlotte Namura. "Ça doit être effrayant ! Je vous envoie plein de réconfort les Grosjean", lui a envoyé l'épouse de Jean-Luc Guizonne (Star Academy 5)