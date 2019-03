Marion Jollès-Grosjean : Souvenir d'une grande demande romantique de Romain

Le 15 mars n'est pas une journée comme les autres pour Marion Jollès-Grosjean et Romain Grosjean. C'est à cette date que leur histoire d'amour a pris un tournant, bien plus sérieux. Huit ans ans en arrière, le pilote de Formule 1 avait surpris sa moitié en la demandant en mariage. Une demande qui s'était déroulée au cours d'un dîner en amoureux, dans un cadre chic, celui du Four Seasons Hotel George V, à Paris.

Nostalgique de ce jour, Romain Grosjean a choisi de le ressortir de ses archives et d'en faire profiter les 512 000 abonnés qui le suivent sur Instagram. "Il y a huit ans, j'ai demandé à @mariongrosjean de m'épouser. Cela a bien marché, 3 enfants et plein d'amour après", a commenté le pilote de 32 ans. Marion Jollès-Grosjean a reposté la photo sur sa page.