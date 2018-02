Marion Jollès-Grosjean maman : 1re photo de sa fille, déjà accro à ses frères

Le 31 décembre 2017, alors que la France célébrait la nouvelle année, Marion Jollès-Grojean et son mari Romain Grosjean ont accueilli leur troisième enfant. Un mois plus tard, la maman, aux anges, rend hommage à sa petite fille.

"Camille a attendu la première heure du dernier jour de l'année pour venir bouleverser nos vies ! Elle fait déjà le bonheur de @RGrosjean, celui de ses frères et le mien #BonneAnnee2018", avait tweeté la belle brune de 36 ans.

Les parents de Sasha (4 ans) et Simon (2 ans) ont donc célébré le 31 janvier dernier, le 1er mois de leur nouveau rayon de soleil. Comment ? En postant une photo de son adorable main serrant fort le doigt d'un de ses grands frères : "1 mois aujourd'hui, et on ne peut plus vivre sans elle.. #love #bliss #family", a-t-elle écrit en légende.