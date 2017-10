Marion Jollès-Grosjean, enceinte d'une petite fille : Son nouveau projet...

Marion Jollès-Grosjean a un nouveau projet. Avec son époux le pilote de Formule 1 Romain Grosjean, l'animatrice de TF1 de 35 ans a décidé de publier un livre de recettes de cuisine et de confidences personnelles intitulé... Cuisine et Confidences !

Afin de promouvoir cet ouvrage à paraître ce 31 octobre 2017 aux éditions Studio Rougereau, la maman de Sacha (4 ans) et Simon (2 ans) – actuellement enceinte d'un troisième enfant – a expliqué à nos confrères de Télé 7 jours : "Le livre propose des recettes que Romain a l'habitude d'élaborer. À chacune d'elles, j'ai ajouté une anecdote qui touche à notre vie." Et d'ajouter sur ce qui est à l'origine de la passion de Romain pour la cuisine : "En 2009, son écurie lui avait demandé de perdre du poids. Au lieu de se contenter de jambon blanc et de haricots verts, il s'est intéressé à la cuisine diététique, puis gastronomique (...) il a même failli rejoindre une école de cuisine début 2010."

Côté carrière, concernant son retour à l'animation d'émission sportives après sa grossesse, Marion Jollès-Grosjean a indiqué avec satisfaction : "Dès 2018, TF1 et d'autres chaînes du groupe diffuseront quatre Grands Prix de F1 en clair. Mais avant cela, je donnerai naissance à une petite fille, après deux garçons."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosques.