Romain Grosjean : Troisième enfant en route, sa belle Marion est enceinte

"Number3coming" (numéro 3 arrive) : c'est avec ce hashtag et une photo on ne peut plus explicite de sa ravissante femme Marion que Romain Grosjean a annoncé une bien heureuse nouvelle sur son compte Twitter mardi 25 juillet. Le pilote de F1 et la journaliste sportive d'Auto-Moto, mariés depuis 2012, accueilleront dans quelques mois un nouvel enfant, le troisième.

Photographiée par son mari, Marion Jollès-Grosjean pose la main délicatement placée sur son ventre arrondi, rayonnante dans un jean et une blouse blanche qui laisse ses épaules nues.

En plus de révéler officiellement l'arrivée prochaine d'un nouveau bébé, Romain Grosjean partage le sexe du bébé, une fille ! Le pilote de 31 ans de l'écurie Haas ne cache pas sa joie de voir bientôt la vie en rose, lui qui a jusqu'ici été habitué au bleu avec la naissance de Sacha en août 2013 et de Simon en mai 2015.