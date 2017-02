Marion Lefebvre (Top Chef) : Fière de son corps, ses photos torrides affolent...

L'éphémère passage de Marion Lefebvre par les cuisines de Top Chef n'aura guère été mémorable, sinon pour sa crise de nerfs qui a commencé dès l'arrivée des chefs Darroze, Etchebest et Sarran à son poste et s'est poursuivie jusque devant un four dont son plat ne sortirait jamais à temps... Mais bien qu'éliminée dès la première semaine du concours culinaire diffusé sur M6, la ravissante Aixoise n'est pas repartie bredouille.

L'ex-mannequin, dont le physique avantageux avait créé le buzz avant même le début de l'émission, a en effet vu sa notoriété exploser, et elle s'y entend pour entretenir cette dynamique : en ce frais dimanche du 19 février 2017, la jeune femme adepte du fitness a fait grimper la température en prévision de l'été. Nombre de ses quelque 66 000 abonnés sur Instagram ont d'ailleurs pris un coup de chaud lorsqu'elle a publié une photo de son corps superbe dans un bikini bien échancré, sous la douche, pour faire la publicité d'une nouvelle marque française de maillots, Peachy Bikini. "Designed in Miami and made in Paris", précise-t-elle tout en livrant le code promotionnel "MarionBikini".