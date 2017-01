Top Chef 2017 : Trois éliminés, larmes, première coupure et pompiers !

La huitième édition de Top Chef a commencé et débute par une grande nouveauté. Pour la première fois, chaque juré est à la tête de quatre brigades. Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran sont donc en compétition. Dans ce premier épisode, quinze candidats se sont affrontés afin de remporter leur place dans l'aventure. Après plus de deux heures d'émission il n'en reste déjà plus que douze !

Des pâtes sans pâtes

Afin de tester les cinq premiers compétiteurs, les jurés leur ont demandé de cuisiner un plat de pâtes sans utiliser de pâtes. Seul impératif : bluffer les chefs avec un visuel qui leur rappelle en tous points l'aliment. Kelly Rangama (28 ans) qui est chef dans un restaurant gastronomique, remplace par exemple les pâtes avec du céleris.

Guillaume Sanchez (26 ans) – double médaillé du concours des "Meilleurs apprentis de France" – propose d'échanger les pâtes par des tagliatelles de sèches. Une recette jugée trop simple pour Etchebest et Darroze qui se décompose lorsqu'elle apprend qu'aucune garniture n'est prévue. Comme prévu Guillaume finit l'épreuve plus tôt que les autres et fait la vaisselle en attendant qu'elle se termine. Une grande première dans Top Chef.

Jean-François Bury (35 ans), actuel champion du monde Traiteur 2015 est très intimidé par la présence des jurés. Résultat, il commet des erreurs et se déconcentre. Il tente pour cette épreuve des spaghettis moléculaires au lait et graines de blé noir. Pour réaliser sa recette il doit utiliser de l'agar-agar pour lier ses spaghettis. Un pari technique très risqué mais réussi. Etchebest est épaté.

Mickaël Riss (24 ans), chef de cuisine, a aussi misé sur le céleris qu'il souhaite transformer en ravioles. Une bonne idée mais, pour sa farce, il a tendance à mettre trop d'ingrédients différents. Les chefs s'inquiètent.

De son côté, Alexandre Spinelli (25 ans) – dont la particularité est d'être devenu premier chef de partie de la Chèvre d'or, un restaurant gastronomique doublement étoilé, alors qu'il n'a pas un diplôme de cuisine – réalise une pâte carbonara revisitée par un bouillon de lard qu'il veut faire prendre à l'agar-agar. Le tout accompagné de céleris.

Place au choix des jurés. Michel Sarran choisit Guillaume, Hélène Darroze, Kelly. Mais, problème, Philippe Etchebest la veut aussi dans son équipe. Du coup c'est à elle de choisir qui elle souhaite rejoindre. Elle opte pour la chef Darroze. Etchebest porte donc finalement son choix vers Jean-François. Mickaël et Alexandre sont donc en dernière chance.

Coeur coulant et larmes

Pour cette deuxième épreuve, les cinq nouveaux candidats doivent revisiter le coeur coulant au chocolat. Sucré ou salé ils ont carte blanche pour le recette. La difficulté : faire quoi qu'il arrive un coeur coulant.

Maximilien Dienst (23 ans) qui n'est autre que le plus jeune étoilé de Belgique, réalise une farce de poule faisane enrobée dans une feuille de chou avec un coeur coulant au foie gras, crème porto.

Franck Pelux (28 ans), chef exécutif du 12e meilleur restaurant dans le monde sur Trip Advisor (le Temple à Beijing en Chine), veut séduire les chefs avec une meringue, sorbet yaourt, mousse de lait, jus de mûres. Une recette trop simple pour Philippe Etchebest qui tente de le secouer. "Vous me prenez pour une bille ?", ose-t-il répondre. Remis à sa place, Franck ajoute donc de la marjolaine à son dessert.

Alexis Delassaux (28 ans), propriétaire de son propre restaurant, ne passe pas inaperçu avec son look urbain. Il propose une soupe de maïs sucré, blancs en neige, espuma vanille et croquant au miel. Un plat qui risque d'être trop sucré.

David Gremillet (23 ans) - lauréat du Meilleur apprenti de France en 2010, Espoir de la fondation Paul Bocuse en 2011, Lauréat du Trophée Bernard Loiseau en 2016 – prépare un oeuf mollet, velouté de potimarron pané. Une recette qui compte au final trois coeurs coulants.

Marion Lefebvre (28 ans) – belle candidate de 1,80 mètre pour 60 kilogrammes qui a été mannequin – fond presque en larmes lorsque les chefs s'approchent d'elle. Elle se lance dans une île flottante noix de coco et citron vert, coeur de mangue et carpaccio d'ananas. Mais, mauvaise nouvelle, lors d'un test elle réalise que son coeur coulant ne coule pas. Elle s'attendait à ce qu'après une minute au four son coeur coulant congelé coule. Elle doit trouver une solution et c'est ce qu'elle fait en remplaçant son coeur de mangue par un coulis. Malheureusement pour elle, elle ne termine pas à tant sa recette.

Place au choix des jurés. Ils ont tous préféré Franck ! C'est donc à lui de décider vers qui il désire aller. Il choisit Philippe Etchebest. Michel Sarran demande donc à Alexis de rejoindre sa team et Hélène Darroze à Maximilien.

Marion qui n'a pas fini son dressage – son assiette à tout de même était goûtée et très appréciée – et David vont donc en dernière chance.

Boeuf carotte et pompiers

Pour déterminer les cinq derniers candidats, les chefs leur demandent de réinterpréter le boeuf-carotte.

Carl Dutting (30 ans), gagnant du programme Objectif Top Chef, propose un maki de boeuf, carottes sauce sucrée au vin rouge, soupe miso de boeuf. Une recette qui demande beaucoup de travail et qui vire au cauchemar pour le candidat lorsqu'il se rend compte qu'il s'est trompé entre le sel et le sucre ! Le résultat est "imbouffable". Il doit trouver une solution.

Thomas Letourneur (29 ans) qui est chef privé, part sur un filet de boeuf, purée de carottes au gingembre et à la citronnelle. Une recette pour laquelle il se coupe le doigt face aux chefs. Et c'est Philippe Etchebest qui le soigne. Mais, son doigt ne cesse de saigner et il souffre. Pour lui, l'épreuve s'arrête le temps qu'il se fasse soigner par les pompiers. Après avoir perdu plus de trente minutes il baisse les bras et souhaite abandonner. Philippe Etchebest lui fait la leçon : "En finale du concours du Meilleur Ouvrier de France, je me suis coupé le doigt. J'avais une entaille tout le long du pouce et ça ne s'arrêtait pas de pisser. Tu crois que je me suis barré ? Alors ne me dis pas que, parce que tu t'es coupé le bout du doigt, tu ne vas pas te battre !" Et ça marche puisque Thomas retourne en cuisine.

Julien Wauthier (33 ans), chef d'un restaurant à Namur, tente de son côté une entrecôte de boeuf, chips de carottes, jus de carottes vanille. Une idée qui intéresse les jurés jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'on sent plus la vanille que la carotte. Julien doit donc réajuster sa sauce.

Jérémie Izarn (27 ans), qui s'est déjà retrouvé confronté à Philippe Etchebest lors du concours des Meilleurs Ouvriers de France, propose un carpaccio épais qu'il compte cuire à feu doux. Ce n'est donc pas un carpaccio comme le soulignent les chefs. "Je veux proposer un boeuf quasiment cru, en tranches, avec des carottes aux épices et à l'orange, purée de carotte coriandre", annonce-t-il finalement. Un plat qui demande beaucoup de travail.

Enfin, Giacinta Trivero (25 ans), une belle italienne est gérante d'un hôtel à Rome, ose un boeuf snaké, carottes confites au cumin et à l'orange, purée de carotte. Une proposition un peu simple pour les juges.

Place au choix des jurés. Hélène Darroze demande à Thomas de rejoindre son équipe. Philippe Etchebest invite Jérémie et Michel Sarran, Julien. Carl et Giacinta vont en dernière chance.

Dernière chance

Mickaël , Alexandre, Marion (coup de coeur de Sarran qui lui dédicace un message), David, Carl (chouchou d'Etchebest qui lui écrit une missive d'encouragement ) et Giacinta (chouchoute d'Hélène Darroze) jouent leur place sur des crevettes. Ils ont une heure pour sublimer le crustacé.

Les préparations :

- Marion : Tartare de crevettes, granny smith, citron yuzu et purée de chou fleur.

- Mickaël : Crevettes frites à la pistache , mousseline de patates douces à la vanille.

- Carl : Tartare de crevettes agrumes, huile d'herbes et tuiles de pain.

- Alexandre : Tartare de crevettes crues avec du citron caviar, mini crevettes frites guacamole.

- Giacinta : Crevette froide marinée à l'huile d'olive et au citron. Bouillon de bisque.

- David : Gelée de pamplemousse céleris, tartare de crevettes aux agrumes.

Les chefs goûtent les plats à l'aveugle et chacun d'entre eux choisit un dernier candidat pour constituer sa brigade. Seul hic, ils ont tous les trois préféré l'assiette de Giacinta. C'est donc à elle de choisir quelle équipe elle souhaite rejoindre et il s'agit de celle d'Hélène Darroze qui a cru en elle depuis le début. Michel Sarran et Philippe Etchebest doivent donc retenir une autre assiette. Le premier opte pour David et l'autre pour Carl.

Marion, Alexandre et Mickaël sont donc éliminés.