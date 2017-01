Marion Lefebvre (Top Chef 2017), en couple : découvrez son petit ami !

Marion Lefebvre est sans conteste l'atout charme de Top Chef 2017.

Afin de "mettre du beurre dans les épinards", la jolie blonde a d'ailleurs mis à profit son physique avantageux en faisant un peu de mannequinat, comme elle l'a confié au détour d'une interview pour La Provence. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à partager de nombreux clichés sexy par le biais de ses réseaux sociaux. Des photos qui ont attiré l'attention de nombreux internautes et médias avant même le début de la diffusion de la nouvelle saison du concours culinaire sur M6, ce mercredi 25 janvier 2017. Si bien que certains n'ont peut-être pas remarqué que la jolie blonde de 28 ans... n'était pas un coeur à prendre.

En effet, en parcourant son compte Instagram, on peut découvrir que Marion Lefebvre est en couple avec un jeune homme nommé Xavier Verri, qui travaille dans le domaine de la communication. Et tous d'eux ont pris la décision d'unir leurs compétences afin d'ouvrir un restaurant. "J'ai rencontré mon conjoint, qui est aixois, et je me suis dis : 'On se lance, on ouvre un restaurant ensemble à Aix-en-Provence.' Il est situé en plein centre ville d'Aix et proposera des spécialités italiennes parce que nous sommes d'origine italienne", a-t-elle confié. Un établissement qui ouvrira mi-février et qui devrait rapidement afficher complet grâce à sa participation à Top Chef.