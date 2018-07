Marisa Berenson et le 11 septembre : "J'ai survécu à beaucoup de choses"

Les mots nous manquent pour décrire Marisa Berenson. Fille d'un diplomate américain, petite-fille de la légendaire Elsa Schiaparelli dont la couture défile de nouveau lors de la semaine parisienne, Marisa fut à ses débuts l'un des mannequins les mieux payés au monde. Âgée de 71 ans, elle se produit à Paris dans sa première comédie musicale et faisait l'objet, mercredi 11 juillet 2018, du grand portrait de Libération. On y apprenait qu'elle était grand-mère depuis peu et l'actrice évoquait avec une grande pudeur les attentats du 11 septembre qui lui ont arraché sa soeur, Berry Berenson.

"Sa fille Starlite, une psychologue qu'elle a eue avec le millionnaire américain James Randall, vient d'avoir une petite fille. Grand-mère, une première", écrivent nos confrères de Libération. Et la sublime Marisa Berenson de commenter la nouvelle en trois mots : "Un grand bonheur."

Issue d'une famille incroyable, Marisa Berenson débute dans la mode grâce à la mythique Diana Vreeland. Son profil devient aussi célèbre que celui de Cléopâtre. Son cou, interminable, en fait l'un des top models les plus demandés de la fin des années 1960. Vint ensuite le cinéma et trois chefs-d'oeuvre coup sur coup : Mort à Venise de Luchino Visconti en 1971, Cabaret de Bob Fosse l'année suivante et l'époustouflant Barry Lyndon de Stanley Kubrick en 1975. Dans ce film, elle incarne la comtesse de Lyndon longtemps désirée par le héros pathétique incarné par Ryan O'Neal avant d'être délaissée après l'avoir épousé. Le film, incompris à sa sortie, est d'une beauté inégalée dans le genre du film en costumes... Pour beaucoup, Marisa est indissociable de la mélancolie dramatique de son personnage.

No drugs and rock'n'roll

L'actrice est pourtant une survivante. Dans les années 1960 et 1970, quand la jeunesse rebelle ne jure que par la trinité sex, drugs and rock'n'roll, Marisa Berenson est une pionnière, fan de yoga et de méditation, déjà vegan. "J'ai toujours été dans le well-being [le bien-être, NDLR], la nature, la philosophie holistique. Ce qui fait que j'ai survécu à beaucoup de choses." Parmi ces choses, la tragédie du 11 septembre 2001 : sa soeur, Berry Berenson, veuve d'Anthony Perkins, était dans le premier avion qui a percuté le World Trade Center. "Je crois qu'on n'est pas juste ici une fois, estime Marisa Berenson. Qu'il y a des vies avant, après. J'y pense tout le temps [à la mort]. Je m'y prépare avec l'objectif de m'élever, dans une progression permanente, de perfectionner ma pensée, mon âme et ma personne."

Depuis cette année, elle monte sur la scène Théâtre de Poche-Montparnasse dans la comédie musicale Berlin Kabarett. Les représentations s'arrêteront le 15 juillet mais reprendront à partir du 15 novembre. Marisa Berenson y incarne une femme brisée mais tyrannique dans sa bulle de musique, au coeur de sa troupe composé d'un fils travesti et de musiciens juifs, alors que le nazisme s'installe tout autour...