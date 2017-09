Marius Colucci est contre le couple : "Je ne vis plus, je ne suis plus moi"

Alors qu'on le retrouvera dans la série Quadras sur M6, dès le 19 septembre, l'acteur Marius Colucci s'est confié dans les pages du magazine Ici Paris. Il évoque la fameuse crise de la quarantaine et explique comment il la vit...

A 40 ans tout pile, Marius Colucci confesse ne pas ressentir de crise particulière dans sa vie. "Peut-être que ça viendra...", dit-il. Afin d'éviter tout chamboulement personnel, il a fait un choix : vivre seul ! Le couple, très peu pour lui. "Je suis assez contre, en fait. Pendant longtemps j'ai voulu vivre dans une espèce de rêve pensant que c'était normal de se mettre en couple et de faire des enfants. Finalement, ça ne me correspond pas (...) Ça me va très bien de vivre seul. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans les pattes. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas de crise, ou c'est ça, ma crise...", lâche-t-il.

Maris Colucchi, qui affirme toutes ses histoires de coeur ratées lui sont imputables, va plus loin encore. "Quand je suis trop en couple et qu'il y a des obligations ou le quotidien qui s'installe, je ne vis plus, je ne suis plus moi. J'ai besoin d'être seul pour être vraiment moi", dit-il. Un besoin qui le freine notamment pour avoir un enfant...

Thomas Montet