Marjolaine Bui et Carla Ginola, duo glamour inattendu face à Anthony Dupray !

Mardi 7 novembre 2017, de nombreuses célébrités venues du monde de la musique, du petit et du grand écran se sont rendues dans le très prestigieux 8e arrondissement de Paris afin d'assister à l'inauguration de La Calavados Origins, un restaurant/cabaret club qui accueillait déjà des personnalités telles que Serge Gainsbourg et Christian Dior dans les années 1960 à 90.

Sur le "tapis rouge" de cet événement, Marjolaine Bui (devenue célèbre en 2003 grâce à l'émission Greg le millionnaire sur TF1) et la jeune et jolie Carla Ginola, nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) et sublime fille de David Ginola, ont incontestablement été les personnalités les plus scrutées dès leur arrivée sur les lieux.

Divine dans sa robe crème associée à d'imposantes boucles d'oreilles, la première - aujourd'hui âgée de 36 ans et brillamment reconvertie dans l'immobilier - a très vite capté l'attention des photographes présents grâce à son sourire ravageur. De son côté, la jolie Carla (24 ans) avait opté pour un look bien moins sage avec un pantalon noir associé à une chemise en jean très déboutonnée ! Succès garanti !

Dans l'enceinte de l'établissement dirigé par Nathalie Kabla O'Hayon, les deux jeunes femmes ont pu croiser la route de nombreuses personnalités invitées par Caroline Balland. Parmi celles-ci, Myriam Abel - qui a profité de l'événement pour donner de la voix - et son mari Roland Baron, les comédiens Patrick Braoudé, Zinedine Soualem (venu avec sa compagne Caroline Faindt), Alexandre Le Strat, Noom Diawara et Cyrielle Joelle, le chroniqueur de TPMP Jean-Michel Maire, les chanteuses Louisy Joseph, Ortal Malka et Chanez, la journaliste Annabelle Baudin, le sportif Cyril Benzaquen, la cheffe pâtissière Claire Verneil (vue dans Masterchef sur TF1 en 2011), l'humoriste Cartouche mais aussi Anthony Dupray (Premiers baisers, Le Miel et les abeilles, Les Années fac...) !