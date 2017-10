Marjolaine Bui : Qu'est devenue l'ex-star de Greg le millionnaire ?

Les Français avaient fait sa connaissance en 2003 au travers de l'émission Greg le millionnaire (TF1), et Marjolaine Bui a disparu de nos petits écrans depuis quelques années déjà. Interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs.fr, la chanteuse de Geisha a accepté de nous donner de ses nouvelles... et tout n'a pas été rose !

Comme elle l'a révélé, la bombe de 36 ans a connu la dépression après la naissance de son fils Shaï (7 ans). "J'ai dû tout arrêter par rapport à lui et je me suis retrouvée sans rien, sans profession, sans diplôme et en étant complètement dépendante du père de mon fils, sans chose qui puisse me donner une certaine fierté. J'ai eu à peu près un an de remise en question. Ça m'a permis de réfléchir sur ce que je voulais faire et de choisir la bonne direction. Quand on fait une reconversion professionnelle à 30 ans, c'est pas facile, faut pas la rater !", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Quand on vous a mis sur un piédestal et que le lendemain il n'y a plus rien, il faut trouver une reconversion qui vous permette par le travail et l'acharnement de vous donner une certaine fierté personnelle. Quand on vit une dépression, c'est qu'il y a un échec quelque part, que ce soit sentimental ou professionnel."

Aujourd'hui, Marjolaine Bui a trouvé son épanouissement dans le domaine de l'immobilier (un milieu dans lequel évolue sa famille et le père de son fils) après avoir brillamment repris ses études. "Je suis arrivée major de promo sur les deux années consécutives de BTS, je me suis donc dit que c'était pour moi ! C'est mon métier ! J'ai continué en licence et j'ai été lauréate au concours sur 1600 élèves", a-t-elle révélé avec fierté.

Côté sentimental, Marjolaine n'est plus avec le papa de Shaï mais elle a retrouvé l'amour depuis quelques mois. "On fait les choses doucement mais sûrement. (...) Oui, je suis amoureuse", a-t-elle indiqué avec le sourire.