Marlène Duval (Loft Story) célibataire : "J'ai eu des déceptions sentimentales"

En 2002, Marlène Duval participait à Loft Story. À l'écran, durant les six jours qu'elle a passés dans la maison, la jeune femme a mis en avant ses talents de chanteuse. Ainsi, à sa sortie, la star enregistrait Un enfant de toi avec Phil Barney, un véritable tube qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. 17 ans plus tard, la belle blonde fait son retour avec un album solo dont le premier titre, Emmène-moi, rencontre déjà un franc succès. Mais si sa carrière n'a de secret pour personne, la vie privée de Marlène Duval reste un mystère pour beaucoup... Auprès de Purepeople.com, elle s'exprime à ce sujet.

Elle a des milliers d'admirateurs, mais Marlène Duval reste célibataire. "Je suis un coeur à prendre", nous confie-t-elle. Il faut dire qu'elle a été très jeune exposée à la médiatisation... "Ce n'est pas facile quand on est tout de suite sous les feux de la rampe. Moi, je l'ai été. Après, on est pris par le travail, on se construit justement pour que quand l'amour intervient dans notre vie, on ait très envie de l'accueillir avec tout ce qu'il faut", poursuit la jeune femme. Durant ces années, elle n'a "malheureusement" pas trouvé l'âme soeur. "J'ai eu des déceptions sentimentales, comme tout le monde... Ne croyez pas, je n'ai pas un coeur de pierre !", assure-t-elle.

L'ancienne camarade de Félicien, Kamel ou encore Afida Turner dans le Loft n'est pas en couple, mais espère trouver un jour sa moitié et fonder une famille. Les paroles de sa chanson Un seul enfant de toi résonnent d'ailleurs encore aujourd'hui. "Je le dis, le redis et le redis : avoir un seul enfant de toi c'est le cadeau que j'attends. Comme toutes les femmes", conclut-elle.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.