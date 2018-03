Marlène Schiappa : Son mari Cédric s'identifie "au prince Philip"...

Elle est une des rares figures connues du gouvernement et elle continue de braquer les projecteurs médiatiques sur elle. Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, partage cette fois la lumière avec son mari, Cédric Bruguière.

On connaissait la femme politique et ses prises de position parfois contestées, mais pas la femme intime même si elle a pourtant distillé des confidences depuis ses dix mois passés dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Pour Paris Match, elle lève (un peu) le voile sur sa vie privée. Mariée une première fois à seulement 19 ans avec "un homme de droite", elle le suivra en Corse et en divorcera très rapidement après seulement trois semaines sur l'île de Beauté ! Depuis, elle partage la vie de Cédric Bruguière, consultant en ressources humaines et âgé de 41 ans.

Son mari, qui pose à ses côtés, sort de l'ombre pour la première fois. "Il faut accepter d'être l'homme de l'ombre, l'homme invisible... Mais c'est un confort, l'anonymat", assure-t-il. De sa femme, il affirme que sa meilleure arme dans la vie comme en politique "c'est son aplomb" et s'il devait lui trouver un défaut, c'est qu'elle est "bordélique". Le couple qui a deux petites filles, a moins le temps de faire des choses ensemble depuis l'entrée au gouvernement de madame, mais il s'accorde cependant un plaisir commun : regarder la série The Crown sur Netflix. Taquin, Cédric Bruguière déclare : "Il y a des moments où je m'identifie au prince Philip." On espère qu'il ne parle que du fait d'être dans l'ombre car le mari d'Elizabeth II est aussi réputé pour ses aventures...

L'interview à lire dans Paris Match, en kiosques le 8 mars 2018.

Thomas Montet