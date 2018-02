Marlène Schiappa : "Ai-je été violée ? J'ai pas envie d'entrer dans les détails"

La secrétaire d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, très engagée dans la lutte contre les violences sexuelles, s'est livrée dans les pages du Parisien week-end. Elle dévoile avoir, elle aussi, été confrontée à des violences.

Alors que le magazine lui demande si elle a déjà été "agressée sexuellement", Marlène Schiappa répond : "Ben oui, comme plein de femmes, j'ai eu droit à tout l'éventail. Ai-je été violée ? Je ne répondrai pas à cette question. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je n'ai pas intérêt à raconter ce qui m'est arrivé à moi en particulier, au risque de déporter le sujet. Je ne veux pas que mon combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes apparaisse comme un combat personnel."

Si elle ne veut pas clairement dire ce qu'il lui est arrivé, Marlène Schiappa relate cependant un événement survenu dans les couloirs du métro à Paris, alors qu'elle lisait un magazine. "D'un coup, je suis tirée par deux mecs qui m'emmènent à l'abri des regards. L'un d'eux me plaque contre le mur et l'autre essaie de me déshabiller. Dans ma tête, je me dis : 'Ça y est, je vais y passer.' Je suis sidérée, mais je me souviens d'un conseil de mon père : 'Si on t'agresse, donne un coup de genou entre les jambes pour te libérer.' Je mets le coup de genou, je me dégage et sors du métro", a-t-elle raconté. Sous le choc, elle appelle un ami qui lui dit qu'elle a été imprudente en lisant dans le métro, qu'elle aurait dû être plus vigilante. "Je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé", dit-elle. Cette "culture du viol", elle l'a combat désormais en étant au gouvernement et elle a du pain sur la planche...

Thomas Montet

L'interview complète de Marlène Schiappa est à retrouver dans Le Parisien week-end en kiosques le 23 février 2018.