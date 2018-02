Marlon Brando : La veuve de son amant confirme sa relation gay

Icône du cinéma disparue en 2004 à l'âge de 80 ans, Marlon Brando continue de susciter des fantasmes. Cependant, la rumeur de relation homosexuelle dévoilée par le producteur de musique Quincy Jones n'était pas une histoire inventée. C'est la veuve de celui qui a été désigné comme son amant qui a confirmé l'information.

Richard Pryor, décédé en 2005, est connu pour ses rôles comiques, comme dans Faut s'faire la malle et Comment claquer un million de dollars par jour. Celui qui a joué également dans Superman 3 a beaucoup profité de la liberté sexuelle qui régnait dans les années 1970, avec des femmes comme avec des hommes. Ainsi, Quincy Jones a révélé dans une interview pour Vulture : "Brando pouvait coucher avec n'importe qui ! N'importe quoi ! Il pouvait le faire avec une boîte aux lettres ! James Baldwin. Richard Pryor. Marvin Gaye." Il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention des médias américains avec cette histoire qui concerne le héros du Dernier Tango à Paris.

TMZ est allé à la rencontre de Jennifer, veuve de Richard Pryor. Selon elle, son défunt mari n'a aucune raison d'avoir honte et la bisexualité de l'humoriste était bien connue. D'ailleurs, elle prévoit d'aborder le sujet dans les mémoires qu'elle prépare pour cette année. Elle revient sur le cas Brando précisément pour le site américaine : "C'était les années 1970 ! Les drogues étaient bonnes, surtout la Méthaqualone. Si on prenait assez de cocaïne, on pouvait se taper un radiateur et lui envoyer un bouquet de fleurs le lendemain."