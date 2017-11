Marquinhos (PSG) papa pour la première fois : Sa belle Carol Cabrino a accouché

Marquinhos et sa belle Carole sont très proches d'un autre couple de jeunes mariés qui connaîtra aussi prochainement le bonheur d'être parents pour la première fois : Lucas Moura et sa ravissante Larissa Saad. L'attaquant parisien avait révélé l'heureuse nouvelle lors d'un match contre Bastia en mai 2017. Merci seigneur pour cette bénédiction mais aussi pour ce rêve qui se réalise. (...) Difficile de décrire ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci également à mon amour Larissa d'être la femme de ma vie et de m'offrir le plus beau des cadeaux", avait publié le joueur brésilien, reprenant une photo du match contre Bastia pour illustrer son message.