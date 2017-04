Martial Bétirac : Après son éviction du Mad Mag, il revient avec un one-man show

En octobre 2016, Martial Bétirac (27 ans) était brutalement évincé du Mad Mag de NRJ12 au profit de celle qu'il avait remplacée quelques mois plus tôt, Ayem Nour. Interrogé par nos confrères de Puremedias.com ce 4 avril, l'animateur et ex-candidat de Nouvelle Star (C8) est revenu sur son après-NRJ12 et sur ses projets !

"Ces six derniers mois, j'étais chez moi, en train de réfléchir et en train d'écrire mon spectacle. En train de me remettre aussi de cette sur-médiatisation qui était un peu nouvelle pour moi. Ça m'a fait un bien immense, vraiment. Et je me sens d'attaque pour 2017", a-t-il commenté d'entrée de jeu. Interrogé sur la possibilité qu'il ait eu tout envie d'arrêter, Martial a avoué : "Sans vouloir me plaindre, j'ai eu quatre mois difficiles, comme n'importe quelle personne qui perd son boulot. (...) J'ai pensé tout arrêter, c'est vrai. Je ne suis pas Laurent Ruquier non plus, si j'arrête, personne ne s'inquiétera. Mais ça m'a traversé l'esprit. Car le plus dur était les rumeurs sur des comportements que j'aurais pu avoir, et que je n'ai jamais eus, et la sur-médiatisation."

Concernant son spectacle qui s'intitule Martial en pression, le jeune homme a assuré qu'il ne comptait pas régler ses comptes avec NRJ12. "J'y ai beaucoup réfléchi. Mais si je faisais un sketch sur NRJ12, ça aurait pu apparaître comme une réponse à ce qui m'est arrivé alors que je m'étais tenu à ne pas en faire. Je ne voulais pas apparaître revanchard, je n'avais pas envie de me défendre", a-t-il expliqué. Et de révéler : "C'est un seul en scène qui raconte donc l'histoire d'un mec qui se fait quitter par sa femme et virer par son patron et qui se retrouve prostré sur son canapé. Partant de ce constat plus ou moins banal, le spectateur va pouvoir suivre l'histoire de ce mec, qui va se retrouver au milieu de l'organisation d'une manifestation, au milieu d'un rapt entre l'armée et un négociateur complètement fou, dans un atelier 'comment récupérer son ex'..."

Le spectacle Martial en pression se jouera à partir du 17 septembre prochain aux Feux de la rampe à Paris.