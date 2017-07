Martin Bazin (Koh-Lanta 2014) s'est marié, en présence de Denis Brogniart

Martin Bazin est l'un des aventuriers les plus emblématiques de l'histoire de Koh-Lanta sur TF1. Vendredi 30 juin, le jeune homme de 29 ans, qui a brillé au cours des saisons 11 et 14, a embarqué pour une toute nouvelle aventure, celle du mariage !

En effet, comme on peut le voir sur les comptes Twitter et Instagram de nombreuses anciennes figures de l'émission animée par Denis Brogniart, Martin - fils du PDG du groupe AccorHotels Sébastien Bazin - a fêté dignement son union avec une jeune femme dont on ignore encore le prénom. Laurent Maistret, gagnant de Koh-Lanta 2014 et grand ami du marié, était bien évidemment l'un des invités de la célébration, qui s'est tenue à Paris.

"Mes félicitations mon @martinbazin pour ton mariage ! Super soirée avec les frères #KohLanta @jeremykohlanta @laukohlanta_16 @kunle_koh_lanta_officiel @claude_kohlanta @iicarus", a commenté en légende d'une photo de groupe celui qui a également remporté la dernière édition de Danse avec les stars sur TF1.

Notons au passage que Denis Brogniart lui-même, tout sourire aux côté des anciens aventuriers, était présent à la noce.

Toutes nos félicitations à Martin et à son épouse !