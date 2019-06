Marylou (Koh-Lanta): La chérie de Moussa Sissoko dévoile un avant/après bluffant

En 2012, Marylou a participé à Koh-Lanta Malaisie. À l'époque, la jeune femme avait 22 ans, elle était hôtesse de l'air. Depuis, elle mène une vie bien loin des projecteurs. Elle est devenue mannequin et coach sportif. Et, il y a huit mois, elle et son compagnon Moussa Sissoko (footballeur français qui évolue au poste de milieu de terrain à Tottenham Hotspur et dans l'équipe de France) ont accueilli Maliya. Leur petite fille est née le 24 septembre 2018 et, depuis, le couple partage sa nouvelle vie à trois sur les réseaux sociaux.

Marylou dévoile aussi son quotidien professionnel sur Instagram. Sans surprise, la coach sportive s'entretient pour garder la forme. Et mardi 11 juin 2019, elle a dévoilé un avant/après impressionnant, huit mois après son accouchement. Après avoir expliqué les exercices qu'elle a faits pour obtenir sa nouvelle silhouette plus musclée, l'ancienne aventurière de TF1 a écrit : "J'ai plus de quadriceps, plus d'ischios, une meilleure shape pour le haut également et je suis plus sèche d'où l'effet plus défini... Mais surtout je me tiens mieux, j'ai les épaules droites, moins mal au dos... Je suis encore loin de mon objectif, donc je continue, mais je pense l'atteindre rapidement."