Cécilia (Koh-Lanta) enceinte et célibataire : "Cela peut être très effrayant"

La famille Koh-Lanta s'agrandira prochainement. Fin juin ou début juillet 2019, Jesta et Benoît devraient accueillir leur premier enfant. Un petit garçon qui répondra au doux nom de Juliann. Une autre aventurière de TF1 est également enceinte pour la première fois. À sept mois de grossesse, elle partage tout sur Instagram.

Il s'agit de Cécilia qui a participé à Koh-Lanta Thaïlande, en 2016 (saison remportée par Wendy). Et, ce lundi 10 juin 2019, la jeune femme de 30 ans a révélé qu'elle allait élever cet enfant seule. "Préparer seule l'arrivée de cet enfant, cela peut être très effrayant ! Mais c'est fou comme le fait de devenir maman peut donner force, courage et mental. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes priorités... Les miennes, sans hésiter, sont directement pour elle. Qu'est-ce qui peut bien être plus important que son bébé ?", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la découvre les yeux fermés, en train de se tenir le ventre.

Très vite, la future maman a reçu le soutien de nombreux abonnés, des messages qui lui ont, à coup sûr, réchauffé le coeur.