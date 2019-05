Jesta (Koh-Lanta) enceinte de 8 mois : Benoît se moque d'elle en photo

Quatre jours plus tôt, Jesta et Benoît avaient répondu aux critiques qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux. C'était surtout la Toulousaine qui était visée. "J'ai peux être des triplés dans le ventre, voire plus, je vais sûrement accoucher pendant notre mariage et je tiens toujours mon ventre pour que tous ces bébés ne glissent surtout pas. Peu importent les gens et ce qu'ils pensent, nous sommes les plus heureux du monde toi et moi", a-t-elle commenté une vidéo sur laquelle elle danse avec son homme.