Mathilde (Koh-Lanta Cambodge) : Son identité usurpée, elle contre-attaque !

Il n'est pas rare que des personnalités soient victimes d'escroquerie. Et c'est ce qu'il vient d'arriver à Mathilde, candidate de Koh-Lanta Cambodge. La jolie brune qui est aujourd'hui en couple avec un autre participant au programme, Bastien, a été mise au courant et a tout de suite prévenu ses followers.

C'est dans sa story Instagram que Mathilde a réagi. Apparemment, une personne mal intentionnée se sert de son identité afin de vendre des téléphones de grande marque. "Non je ne vends pas d'iPhones ! Ceux qui se font passer pour moi et vous disent le contraire sont des fake alors SIGNALEZ please", a-t-elle écrit.