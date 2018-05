Matthew Lewis : Neville Londubat dans Harry Potter s'est marié !

Quant à l'heureuse élue, il s'agit d'Angela Jones, une jeune et jolie Américaine qui, comme beaucoup d'entre nous, est une grande fan d'Harry Potter. La différence, c'est qu'elle a fait chavirer le coeur de l'une des vedettes de la franchise. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés lors d'un événement aux Universal Studios d'Orlando, en juillet 2016. Et en décembre de la même année, le séduisant Matthew demandait la main de son coup de foudre. Quoi de plus romantique que de le faire à Paris, devant la tour Eiffel, à en croire la photo qu'avait postée Angela sur son compte privé.

Jusqu'ici, Matthew Lewis n'avait pas donné beaucoup d'indices et restait relativement discret. En août 2017, il postait un selfie avec Angela Jones, son "autre moitié". "Après deux semaines indescriptibles, mon autre moitié est de retour de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie et m'inspire à faire et être le meilleur chaque jour. Celle-là est pour toi bébé", avait-il écrit. Il avait également posé ensemble lors d'une première des Animaux fantastiques.