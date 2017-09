Matthieu Delormeau de retour: Ses conditions, son explication avec Cyril Hanouna

"J'ai passé un bel été, (...) j'ai pris une décision et je voulais que vous soyez les premiers à l'entendre. Ça faisait deux ans que je le faisais. Certains ont beaucoup critiqué, certains me l'ont beaucoup reproché. Est-ce que c'était une critique ou pas, bref... (...) Cette fois-ci, ma décision est prise et c'est à vous que je vais l'annoncer en premier. Ce n'est pas facile facile à dire... Cette année, je ne ferai pas de couleur pour la rentrée de TPMP. 100% naturel", a déclaré Matthieu Delormeau il y a quelques jours afin d'annoncer son retour dans l'émission. Mais, comme il vient de l'expliquer à nos confrères du Parisien, cette décision a été très réfléchie. L'homme de 43 ans a même fait savoir à Cyril Hanouna qu'il aimerait que des choses changent.

Avant d'évoquer les conditions de son retour, le beau blond est revenu sur son absence du programme à la fin de la saison. En mai dernier, après la fameuse séquence jugée homophobe, il a totalement disparu du petit écran et, pendant un temps, des réseaux sociaux. "J'avais besoin de prendre du recul, de sortir de toute cette hystérie, de cette frénésie sur la fin de la saison. J'ai fait quasi toutes les émissions depuis deux ans et c'est vrai qu'à la fin, j'étais peut-être un peu perdu. Je ne savais plus trop où était mon personnage en plateau. J'étais peu être fatigué. J'ai eu besoin de prendre du recul et de réfléchir à soit peut-être quitter l'émission, soit y revenir en revoyant un peu le positionnement, en faire un petit peu moins", explique-t-il.

Le quadragénaire – qui définit TPMP comme une "bulle hystérique" dans laquelle "tout va trop vite" – poursuit : "Tout va trop vite dans le positif, comme dans le négatif. Voilà pourquoi j'ai eu besoin de prendre des vacances, d'en parler avec Cyril Hanouna dans le blanc des yeux. De dire que cette année on s'est plus engueulé que l'année dernière et demander si on avait envie de continuer ensemble et si oui comment. J'avais besoin de tout ça."

Et visiblement, les deux hommes on trouvé un terrain d'entente !