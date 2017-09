Matthieu Delormeau piégé par Cyril Hanouna, canular homophobe : Il se confie...

En mai dernier, peu après la polémique autour du canular jugé homophobe diffusé dans Touche pas à mon poste (C8), Matthieu Delormeau se faisait on ne peut plus discret. Après avoir déserté le plateau de TPMP, le chroniqueur s'était éloigné des réseaux sociaux. Une attitude qui avait inquiété ses fans. Désormais, plus de trois mois plus tard, Matthieu Delormeau fait son grand retour sur C8. L'occasion pour lui de s'exprimer au micro de nos confrères du Parisien. Il revient sur les récentes polémiques ayant affecté l'émission de Cyril Hanouna.

Matthieu Delormeau qui confie avoir "moins préféré" cette dernière saison à la précédente, "où il y avait plus d'humain", a notamment évoqué la caméra cachée durant laquelle il a cru assister à un meurtre : "Ça m'a beaucoup déstabilisé." "Ce n'était pas une mauvaise volonté de leur part mais une maladresse qui m'a fait du mal", ajoute-t-il.

C'est difficile de ne jamais déraper...

Puis, l'ancien animateur star de NRJ12 lâche quelques mots sur le récent canular jugé homophobe. "Là encore Cyril s'est excusé, ce n'était pas de la méchanceté, confie-t-il. Mais la polémique a eu lieu et tout ça fait que j'ai eu envie que la troisième année soit comme la première."

Enfin, Matthieu Delormeau explique qu'il fera son possible pour rester "vigilant" face à d'éventuelles polémiques : "C'est difficile de ne jamais déraper, on était en direct... C'est aussi la force de l'émission." Et de conclure : "C'est vrai qu'on est tellement entre nous parfois, dans notre bulle, qu'on a tendance à oublier qu'il y a des gens autour, des mômes qui peuvent faire les mêmes conneries que nous et qui n'ont pas notre âge."

Pour information, le 4 novembre 2016, Cyril Hanouna avait piégé Matthieu Delormeau. Lors d'une caméra cachée, l'animateur de C8 lui avait fait croire qu'il devrait porter le chapeau pour un meurtre qu'il avait lui-même commis. En revoyant les images à l'écran, le piégé avait les larmes aux yeux et s'était dit prêt à démissionner... Sans plus attendre, le CSA avait saisi l'affaire. Concernant le canular jugé homophobe, les "gendarmes du PAF" avaient frappé au portefeuille de la chaîne en réclamant 3 millions d'euros.

Rappelons que pour cette nouvelle saison de TPMP, Cyril Hanouna a recruté Rachid Arhab, ancien membre du CSA qui pourra contrôler les éventuels dérapages de l'équipe.