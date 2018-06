Matthieu Delormeau refuse un selfie : La raison hallucinante !

Mercredi 20 juin 2018, Benjamin Castaldi était de nouveau aux commandes de La Télé, même l'été. Et, au cours de l'émission, l'animateur de 48 ans a fait une révélation assez hallucinante sur son collègue Matthieu Delormeau.

Alors qu'ils évoquaient l'émission Urgence, la vie au bout du fil diffusée mardi soir, le beau blond s'en est pris à Carole Rousseau, qui est à la tête de 90' Enquêtes. Et, quand le mari d'Aurore Aleman lui a demandé ce qu'elle venait faire dans cette histoire, il a répondu : "Je ne l'ai jamais aimée. Une fois, à TF1, elle ne m'a pas dit bonjour. Elle est très antipathique." Une déclaration qui a fait rire l'équipe. "Moi, on pense que je suis un connard et en fait je ne le suis pas", a donc précisé Matthieu Delormeau.

C'est alors que Benjamin Castaldi a fait une confidence qui a mis le chroniqueur mal à l'aise : "Vous savez ce qu'il a dit à quelqu'un qui lui demandait un selfie ? Il y a un fan, à la sortie, qui lui dit : 'Est-ce que je peux faire un selfie avec toi ?' Il lui répond : 'Tu sais, Picasso s'est rendu compte qu'en créant trop, ça perdait de la valeur. Donc je fais moins de selfies.' Honte à vous !" Une anecdote qui n'a pas surpris la chanteuse Sheryfa Luna, invitée dans l'émission.