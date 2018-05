Benjamin Castaldi in love : Tendre et rare cliché avec sa belle Aurore

Entre Benjamin Castaldi et son épouse Aurore, c'est l'amour fou. Sur les réseaux sociaux, le couple se dévoile toujours plus complice, pour le plus grand bonheur de leurs fans.

Une publication partage par Aurora Casta (@aurora_castaldi) le 14 Mai 2018 5 :23 PDT

Ce n'est pas la première fois que Benjamin Castaldi et Aurore se dévoilent complices sur les réseaux sociaux. En effet, en décembre dernier, le couple avait dévoilé quelques clichés de vacances en famille au ski, à Val-d'Isère dans les Alpes françaises. Les amoureux étaient ainsi accompagnés de leurs enfants respectifs, mais pas seulement. Ingrid, la soeur d'Aurore, et son amoureux le DJ Bob Sinclar étaient également de la partie.

