Benjamin Castaldi : Vacances en famille avec sa belle Aurore et Bob Sinclar

À l'instar d'Énora Malagré ou encore Alizée, Benjamin Castaldi célèbre les fêtes de fin d'année en famille. Et comme notre ex-Miss France Sophie Thalmann, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) termine l'année en beauté, au ski !

C'est à Val-d'Isère, dans les Alpes françaises, que Benjamin Castaldi a posé bagages. Sur place, il profite des pistes et de la neige avec son épouse Aurore Aleman et leur petite famille recomposée. Si l'aîné Julien Castaldi (21 ans) prend le soleil sur la Côte d'Azur, Simon (17 ans) et Enzo Castaldi (13 ans) skient avec leur papa.

Ingrid, la soeur d'Aurore, était également de la partie avec son mari le DJ Bob Sinclar et leurs enfants Paloma (13 ans) et Raphaël Le Friant (17 ans), séparé quelques jours de sa belle Thylane Blondeau, fille de Véronika Loubry et de l'ex-footballeur Patrick Blondeau.

C'est alors en famille que les Castaldi et Le Friant ont profité de flocons de Val-d'Isère. Après un séjour à la montagne, il est l'heure de rentrer à la maison. Le chroniqueur de TPMP et ses proches ont ainsi pris le train ce samedi 30 décembre 2017 et ne fêteront visiblement pas l'arrivée de 2018 sous la neige.