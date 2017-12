Thylane Blondeau et le fils de Bob Sinclar en couple : Le baiser qui officialise

Thylane Blondeau n'est plus un coeur à prendre. Le jeune mannequin de 16 ans, fille de Véronika Loubry et son ex, l'ancien footballeur Patrick Blondeau, est amoureuse du fils aîné de Bob Sinclar et son épouse Ingrid, Raphaël Le Friant.

Le jeune homme de 17 ans connaît Thylane depuis longtemps, mais, depuis quelques mois, des photos de la jeune femme ont envahi son compte Instagram. Le 16 décembre 2017, il postait une photo d'eux s'embrassant, légendée "My one and only...", ne laissant plus aucun doute sur la nature de leurs sentiments.