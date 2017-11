Bob Sinclar : Sortie nocturne avec son fils, très proche de Thylane Blondeau

Installé depuis des années en Californie avec sa famille, Bob Sinclar avait justifié son choix en octobre 2013 au site daddycoool.fr. "À Paris, il est difficile de profiter des moments en famille car la météo et la vie urbaine ne sont pas propices aux loisirs et au sport. C'est pour ça que je me suis installé quelque temps en Californie où tous les moments partagés sont vécus à fond. Quand je suis à la maison, c'est 5 heures de kiff par jour avec les bouts de chou", avait confié à l'époque. Malgré un emploi du temps très rempli et une disponibilité réduite, Bob Sinclar a toujours fait de ses enfants sa "priorité." "J'ai de la chance de m'éclater dans ma passion musicale et ça, les enfants le ressentent quand je rentre à la maison, je suis heureux. Depuis tout jeune, j'aime les enfants et le fait de transmettre quelque chose a toujours aussi été une grande passion", avait-il également confié.

Heureux d'avoir trouvé le bon équilibre entre sa vie de DJ et celle d'époux et de papa, Bob Sinclar baigne dans le bonheur.