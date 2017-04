Matthieu Delormeau : Sa folle histoire sexuelle avec des jumeaux

Matthieu Delormeau n'est jamais avare de confidences sur sa vie privée. Le chroniqueur star de Touche pas à mon poste (C8) vient d'ailleurs d'en faire une nouvelle très étonnante. Dans l'émission du mercredi 5 avril, il a raconté comment il avait malgré lui dévoilé l'homosexualité d'un de ses partenaires à un membre de sa famille !

Un soir qu'il se trouvait en boîte de nuit, le beau blond de 43 ans qui n'a pas précisé de quand dataient les faits a craqué sur un garçon avec qui il a couché. Un mois plus tard, il retourne en soirée et se retrouve au coeur d'une situation amusante.

"Je le vois, on papote un peu, je lui offre un verre, raconte-t-il. Je le ramène à la maison, on couche et je lui dit : 'C'est mieux que la dernière fois, franchement je suis content.' Et il me dit : 'On n'a jamais couché ensemble.'"

La suite est magique. "J'avais couché avec son frère un moins avant et il ne savait pas que son frère était gay", poursuit l'ex-star de NRJ12.

Conclusion, dans cette fratrie, "Carl couchait mieux qu'Éric". Ils seront ravis de l'apprendre !