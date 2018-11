Matthieu Delormeau tacle Aya Nakamura : La chanteuse sort de ses gonds !

Samedi 10 novembre 2018, Aya Nakamura a fait sensation lors des NRJ Music Awards sur TF1. Seulement, au cours de la soirée, le nom de l'interprète du tube Djadja a été écorché. Elle a ainsi été rebaptisée Yaka Nakamura par Nikos Aliagas, puis Ava Nakamura par Lio. De quoi agacer la chanteuse de 23 ans qui n'a pas manqué de témoigner son mécontentement sur Twitter. Lundi 12 novembre 2018, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Matthieu Delormeau a réagi à la polémique... s'attirant à son tour les foudres de la jeune femme !

"Nikos Aliagas n'a pas non plus écorché le nom d'Elton John", a d'abord lancé le chroniqueur de Cyril Hanouna. Et de poursuivre à propos d'Aya Nakamura : "Elle a juste fait un single (...). Elle est vexée uniquement parce qu'elle n'a pas gagné. Nikos s'est trompé sur son nom, ça peut arriver à tout le monde. Il s'est excusé à l'antenne et en direct, platement. Faut pas exagérer. Sans déconner, pour qui elle se prend ?"