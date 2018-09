Maurane : Ce message "très dérangeant" sur Twitter, quatre mois après sa mort...

Certaines voix, comme elle de Maurane, ne s'éteignent jamais vraiment. Décédée le 7 mai 2018 à l'âge de 57 ans, la chanteuse n'est malheureusement plus de ce monde. Pourtant, un album posthume va sortir dans les prochaines semaines. C'est ce que le compte Twitter officiel de Maurane a annoncé, en dévoilant le premier single, Vesoul, de cet album Brel qui sortira le 12 octobre. Un message qui a dérangé de nombreux fans...

"C'est embarrassant cette vie numérique après la mort pour la promo", "Je trouve cela très dérangeant", "Ça fait mal au coeur de voir une notification Twitter de Mô 'ça fout un coup' comme on dit", "Vous auriez pu nous prévenir que vous repreniez son Twitter, j'ai failli faire une crise cardiaque", "Oh purée j'ai eu un choc", "Surpris !!! Mais aussi rassuré de savoir qu'il y a du réseau là-haut...", peut-on lire notamment chez des fans tantôt indignés, tantôt surpris, par ce tweet incongru.

Mais très vite, l'administrateur de cette page a répondu à une fan. "C'est l'équipe qui entourait Maurane qui s'occupe aujourd'hui de ses réseaux. Et qui fait perdurer sa voix. Belle journée". Cet "admin" a également justifié le choix de continuer à publier sur le compte de Maurane "tout simplement parce que ses abonnés sont sur ce compte et que cela nous permet de vous tenir au courant de l'actualité et que Maurane 'vive' à travers vous/nous tous".