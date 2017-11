Maurane : Rare cliché avec sa fille et son ex...

Maurane serait-elle nostalgique de l'été ? La chanteuse a posté sur son compte Instagram un très rare cliché de son clan. On peut voir à ses côtés sa fille adorée ainsi que son ancien mari. Une photo de famille prise il y a quelques mois...

La période estivale a été agréable pour Maurane et elle n'hésite pas à le faire savoir à ses fans sur les réseaux sociaux. La chanteuse de 56 ans a posté un cliché pris en août dernier, alors qu'elle passait ses vacances dans le Sud de la France, avec sa fille Lou et son ex-compagnon Pablo Villafranca. "#Pablovillafranca #Mô #Amourtié #Éternelle #et #LouVillafranca #Notre #Fille #Adorée #AixEnProvence #Août2017", a commenté la star en légende de son cliché.

Maurane, qui revenait récemment sur l'origine de sa brouille avec France Gall, est une maman très fière de sa fille de 23 ans, qui semble faire encore des études, comme en témoignait un autre cliché posté par la chanteuse en janvier dernier.