Maurane fâchée avec France Gall : "Je n'ai jamais réussi à la cerner..."

Le show-business peut parfois être très dur et la chanteuse Maurane en sait quelque chose... Dans les années 1980, alors qu'elle triomphe sur scène dans l'opéra rock Starmania, elle est forcée à prendre du recul en raison d'un surmenage intense. Soutenue et poussée par les médecins, elle quitte la scène et cela déplaît à... France Gall.

Dans le livre L'aven­ture Star­ma­nia (de François Alquier aux éditions Hors-Collec­tion) on apprend que Maurane (qui incarnait Marie-Jeanne) s'était attirée les foudres de France Gall (qui jouait quelques années plus tôt le personnage de Cristal) après avoir annoncé sa décision de quitter Starmania. La chanteuse confesse ainsi avoir reçu un message téléphonique "affreu­se­ment dur" de sa consoeur, pour se plaindre, lui disant : "Personne ne te pardon­nera. Ce que tu as fait est très grave."

Des années après, elle reste traumatisée par cette menace. "Je m'en souvien­drai, de ce coup de télé­phone de France. Ça ne m'empêche pas de l'admi­rer sur le plan artis­tique, mais je n'ai jamais réussi à la cerner sur le plan humain. C'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé étrange", dit-elle.

Si elle est fâchée avec France Gall, Maurane précise qu'elle avait été très touchée par la compréhension du regretté Michel Berger, le compositeur du spectacle. "Il restait doux avec moi, même si je le sentais très triste, il s'est montré compréhensif", relate-t-elle.

Thomas Montet