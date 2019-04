Maxima des Pays-Bas : Éclatante au bras du roi, échauffement avant le grand jour

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont depuis longtemps remisé – jusqu'à l'année prochaine – leurs combinaisons de ski, au terme de leurs vacances aux sports d'hiver dans les Alpes autrichiennes en février. Le 9 avril 2019, c'est au contraire dans leurs plus belles tenues d'apparat qu'ils se montraient au palais royal à Amsterdam, à l'occasion du dîner de gala annuel en l'honneur du corps diplomatique.

"Ce dîner annuel est une tradition à laquelle nous sommes extrêmement attachés. C'est une manière parmi d'autres pour nous de vous témoigner combien nous apprécions votre travail et votre engagement", a souligné le souverain en préambule du discours qu'il a prononcé en anglais devant tous les dignitaires étrangers conviés. De nombreuses personnalités néerlandaises y prenaient également part, représentant le monde des arts et de la culture, spécialement mis à l'honneur lors de cette édition du gala.

La reine Maxima honorait avec un look de vestale, resplendissante tout en blanc dans une robe asymétrique, ce rendez-vous qui enregistrait également la participation de la princesse Beatrix et de sa soeur la princesse Margriet. Bardé de décorations, Willem-Alexander a, dans son allocution, mis en exergue l'attachement des Pays-Bas à la coopération internationale et insisté sur la nécessité de pouvoir compter sur "des gens qui continuent à aller vers les autres, des gens doués de curiosité et d'empathie, des gens qui osent sortir de leur zone de confort", les plus à même selon lui de semer les graines d'un avenir meilleur. Puis, se focalisant sur le thème retenu – art et culture –, il a loué les vertus de la créativité, saluant au passage les quelques soixante figures du monde culturel présentes lors du dîner, et évoqué "l'année Rembrandt", célébration en 2019 de l'oeuvre du maître à l'occasion du 350e anniversaire de sa mort. "À la rencontre entre les cultures, à l'amitié et à la coopération !", a-t-il lancé en conclusion, invitant tout son auditoire à porter un toast avec lui.