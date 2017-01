Maxime Dereymez prévient Denitsa Ikonomova pour ses 30 ans : "Tu vas morfler"

Denitsa Ikonomova, triple gagnante du concours Danse avec les stars sur TF1, a fêté son 30e anniversaire ce 18 janvier. Pour l'occasion, Maxime Dereymez (32 ans) a envoyé un message inattendu à celle qui a remporté le trophée de DALS associée successivement à Rayane Bensetti, Loïc Nottet et Laurent Maistret.

C'est sur son compte Instagram que le chorégraphe, très blagueur, a publié une vidéo pleine d'ironie. "30 ans ma Denitsa ! Eh ben écoute, ça veut déjà dire qu'on pourra rien faire ensemble parce que tu es beaucoup trop vieille. C'est l'âge quand même de la maturité 30 ans. Je les ai eus il y a deux ans, je vais te confier quelque chose, personne ne me résiste. Eh oui, donc je te souhaite le même succès... Mais bon, on est d'accord que les filles, à partir de 30 ans, ça se dégrade hein ! Ça se détériore ! Donc profites-en parce que tu vas morfler", a-t-il lancé face caméra. Et de poursuivre sur le même ton : "En tout cas, je te souhaite de passer un bon anniversaire, en charmante compagnie, parce que je vais y être ! Et en attendant je te fais de gros bisous ma petite Roumaine !"

Bien entendu, les internautes ont très vite salué le message pour le moins original enregistré par Maxime Dereymez. "A mourir de rire ce message !", "mdrrrrrr même à 30 ans elle reste la plus belle et la meilleure ma Denitsa !", "Pétage de plomb on dirait mais c'était très drôle M. le Don Juan !! Très bon anniversaire à Denitsa. Que la fête commence !!", "J'espère que la réaction de Denitsa sera à la hauteur de ces horreurs, façon Guillaume Canet et Marion Cotillard", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !