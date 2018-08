Maxime (Pékin Express) - Le chéri d'Alizée déçu de son départ : "C'est ma faute"

Binôme incontournable de Pékin Express 2018 : La Course infernale, Maxime et Alizée se sont inclinés face à Thierry et Maurice. Le couple de Neuilly a donné sa balise à Stéphane Rotenberg et a quitté l'aventure. Pour Purepeople.com, les deux tourtereaux ont accepté de revenir sur ce moment difficile.

"On a été déçus de quitter cette aventure exceptionnelle aussi vite. On a eu un vrai sentiment de tristesse", a déclaré Maxime. Non franchement, on ne se voyait pas partir. On voulait au moins aller en finale jusqu'au Japon." S'ils ne peuvent pas revenir en arrière, Maxime et Alizée n'ont pas vraiment digéré le choix du père octogénaire et de son fils niçois : "La grosse déception, c'est que Thierry et Maurice nous ont choisi pour le duel final. Ils pensaient prendre les avant-derniers mais ils savaient pertinemment que nous étions en tête de la course."

Loin d'être rancunier, Maxime a avoué son erreur : "C'est ma faute ! Lors du duel final, j'ai pris un mini-bus, un transport en commun, qui n'avançait pas. J'ai pris beaucoup de temps et je n'ai pas réussi à rattraper mon retard." Alizée a affirmé que son chéri est arrivé juste cinq minutes après Thierry. "J'étais fière de lui ! C'était hors de question de lui en vouloir", a-t-elle déclaré avec émotion.

Malgré leur élimination, Maxime et Alizée ne regrettent presque rien. "On a fait l'aventure en étant nous-mêmes. On a juste le regret d'avoir pu blesser des personnes par rapport à certaines phrases maladroites", ont-ils assuré, avant de conclure : "On a tout fait avec le coeur et on referait pareil."

