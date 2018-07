Pékin Express 2018 : Maxime et Alizée en danger, larmes et désarroi

Ce jeudi 26 juillet 2018, le troisième épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale a été diffusé sur M6. Après l'élimination de Martin et Laetitia, les autres candidats encore lice se sont lancés dans une nouvelle étape. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Voici le résumé !

JOUR 8

Prêts pour la troisième étape, Maxime et Alizée, le jeune couple de Neuilly ; Estelle et Estelle, les copines belges ; Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois et Florian et Gabriel, le nouveau binôme d'inconnus, ont continué leur aventure sur l'île de Bornéo. Stéphane Rotenberg donne les nouvelles enveloppes avec les instructions de la course qui n'a pas été comme les autres... Et pour cause, elle fut placée sous le thème du romantisme.

À LA RENCONTRE D'UN COUPLE INCROYABLE

Les candidats ont rencontré un couple qui a fêté ses 100 ans de mariage, soit ses noces d'eau. Pour ce grand événement, chaque binôme a été chargé d'une mission : trouver au plus vite un cadeau, tiré au sort. Les binômes de Maxime et d'Oussama devaient respectivement apporter 200 g de pâté de crevettes et une bouteille de vin de riz. Celui de Maurice devait offrir une poule vivante pendant que Gabriel et Florian avaient pour tâche d'acheter 5 kg de riz. Les deux Estelle ont dû se munir de trois grandes bouteilles d'eau potable, alors que Didier et Christina devaient réunir cinq bananes, un papaye, une ananas et un durian.

La course est lancée et les binômes prennent la route. Si Maxime et Alizée sont les premiers à trouver leur cadeau, les deux tourtereaux se retrouvent dans une drôle de situation : leur conducteur est parti avec leur sac. Ils ont dû attendre son retour. De leur côté, Oussama et Mehdi perdent beaucoup de temps et ne parviennent pas à dénicher leur présent. Tout comme les autres candidats (qui ont réussi leur mission), les amis d'enfance ont finalement passé dix minutes avec cet incroyable couple à Uma Belun. Très ému, Mehdi a fondu en larmes.

Après cette rencontre, la course continue jusqu'à Dungan. Le binôme de Florian est le premier à partir mais il est très vite rattrapé par Maxime et Alizée. Soudain, le panneau voiture interdite surgit ! Les candidats doivent désormais continuer l'aventure en pirogue. Ils ont dû ramer 8 km sur le fleuve Batang Rajang. Au terme de cette course, Maxime et Alizée, Maurice et Thierry ainsi que Gabriel et Florian se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité.

La course étant terminée, les candidats ont cherché un logement pour y passer la nuit. Estelle et Estelle se sont éclatés à la mer avec des enfants, pendant que Maxime et Alizée s'adonnaient à une petite dégustation risquée. Christina et Didier, quant à eux, se sont déguisés pour une danse traditionnelle.

L'ÉPREUVE D'IMMUNITÉ

Maxime et Alizée, Maurice et Thierry ainsi que Florian et Gabriel se sont réunis pour débuter l'épreuve d'immunité. Au sein de chaque binôme, un candidat a dû retenir une phrase en malais prononcée par un enfant. Il l'a ensuite répétée à son partenaire qui a dû la dire à un autre enfant. Si ce dernier comprenait, l'équipe marquait un point. À l'issue du jeu, Gabriel et Florian et Maxime et Alizée sont à égalité. Une épreuve a été improvisée pour départager les deux équipes : celle du combat de bambou. C'est finalement Florian et Gabriel qui ont remporté l'immunité. Ils sont qualifiés pour la quatrième étape.

La course reprend de plus belle pour tout le monde. Toutes les équipes sont en voiture sauf Maxime et Alizée qui ne parviennent pas à trouver de véhicule. Une première pour le couple qui n'a jamais rencontré de difficultés ! Une nouvelle fois, le panneau voiture interdite apparaît. Cette fois-ci, deux binômes devront former une seule équipe. Ils auront le choix entre prendre un pick-up avec neuf villageois (à déposer à six endroits différents), un 4x4 en panne (dont il faut aller chercher l'essence à 30 minutes à pieds) ou un camion aux pneus crevés (qu'il faut changer). Afin de rejoindre la route principale, les binômes d'Oussama et de Maurice prennent la dernière option. Ceux d'Estelle et de Didier optent pour la première option. Sur le chemin, ce dernier craque son short à l'entrejambe, ce qui amuse les filles. De leur côté, Florian et Gabriel ont attendu Maxime et Alizée pendant plus de vingt minutes. En bons derniers, les deux tourtereaux sont obligés de prendre la deuxième option et supportent très mal la situation.

L'équipe d'Oussama est la première à arriver sur la route principale afin de reprendre l'auto-stop. Par politesse, les amis d'enfance laissent Maurice et Thierry partir devant. La chance leur sourit car ils trouvent une voiture très rapidement. L'équipe de Didier arrive enfin et chaque binôme reprend la route. Pendant ce temps, l'équipe de Maxime a apporté l'essence pour le véhicule mais restent derniers. La fin de la course étant annoncée, les candidats doivent trouver un logement pour la nuit. Si l'équipe de Maxime a trouvé refuge sous une tante placée à côté d'un hangar abandonné, les autres binômes sont accueillis dans de belles demeures. Le couple de BCBG vit très mal ce moment au point de remettre en question sa participation et de quitter l'aventure.

JOUR 10

La course est de nouveau lancée. Les candidats doivent arriver à Batu Niah. Immunisés et ne risquant rien, Gabriel et Florian trouvent une voiture pour Maxime et Alizée. Maurice et Thierry sont, quant à eux, au coude-à-coude avec Oussama et Mehdi. Les amis d'enfance arrivent à les dépasser mais, malheureusement, leur voiture s'arrête d'un coup car le conducteur a une envie pressante. Maurice et Thierry en profitent pour rouler à toute vitesse vers Stéphane Rotenberg, ce qui a payé. Le père et le fils gagnent l'amulette de 10000 euros et accèdent donc à la quatrième étape. En revanche, malgré la dernière place de Gabriel et de Florian, ce sont Maxime et Alizée qui se retrouvent au duel final.

LE DUEL FINAL

Les amoureux choisissent d'affronter Christina et Didier. Comme la semaine dernière, cette ultime épreuve est une petite course en auto-stop. Ce sont Maxime et Didier qui se portent volontaires pour la faire. Les deux candidats débutent une course incroyable et ont dû remplir une mission à Sepupok Lama. Après l'avoir validée, Maxime et Didier n'ont rien lâché. C'est finalement le binôme de Christina qui remporte le duel final. Mais bonne nouvelle, Maxime et Alizée découvrent que cette troisième étape n'est pas éliminatoire. Le couple est heureux de continuer l'aventure.

Wendy Marèbe