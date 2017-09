May (Koh-Lanta Fidji), les tensions avec Mel : "Elle a voulu entacher mon image"

L'aventure Koh-Lanta Fdji (TF1) s'est terminée pour May. La jeune Toulousaine a été éliminée à l'issue de l'épisode diffusé vendredi 29 septembre 2017. Si elle assure avoir vécu une aventure extraordinaire, elle regrette le comportement de Mel à son égard comme elle l'a confié lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs.

Pour rappel, la Survivor au coeur de nombreuses critiques a tout fait pour qu'elle vote contre Marvyn, ce qu'elle a fini par faire : "Sur le moment, je n'ai pas compris l'intérêt de voter pour Marvyn car il sait pêcher et il est fort dans les épreuves. J'ai trouvé que c'était une grossière erreur. Donc bien évidemment, il fallait que je suive la décision du groupe. J'aurais pu voter contre quelqu'un d'autre mais j'ai pensé à plus tard et à mon intégration dans l'équipe."

Petit hic, Mel lui a rapidement reproché de ne pas avoir assumé son vote. Des critiques qu'elle n'a pas comprises : "J'ai pu voir ce qu'elle a dit sur moi. Ça fait bizarre. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir que certains n'ont pas été dupes. Elle a cherché à entacher mon image. Mais comme je suis restée moi-même, elle n'a pas réussi." Une petite victoire !