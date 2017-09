Koh-Lanta Fidji : May éliminée, Marvyn et Maxime en larmes

Adieu les équipes des Jeunes et des Anciens, dans Koh-Lanta Fidji l'aventure est repartie de zéro ! Les teams sont à présent mélangées et de nouvelles alliances sont en train de naître. Que s'est-il passé depuis les départs de Théotime et Marta ? Réponse tout de suite.

Jeu de confort

Règle : Il s'agit d'une course-poursuite. Chaque équipe part de deux positions diamétralement opposées sur un parcours circulaire. Elles portent une corde de 70 kilos et doivent rattraper la team adverse.

Récompense : Pouvoir passer un coup de fil aux proches de leur choix.

Après une lutte acharnée, ce sont les Jaunes qui gagnent. Presque tous fondent en larmes en entendant la voix des membres de leur famille. L'occasion pour Fabian de dévoiler toute sa sensibilité. L'appel de Marvyn à sa mère et à ses frères est également très émouvant. Même chose du côté de Maxime qui arrive à joindre sa femme, enceinte de 8 mois de leur premier enfant.

Autre privilège pour les Jaunes grâce à cette victoire, ils désignent quel Rouge se rendra sur le Paradis perdu. Il s'agit de Sébastien. Ce dernier choisit Caroline pour l'accompagner. Le duo trouve une amulette qui permet à celui qui la garde – en l'occurence Caroline – d'être protégé lors du prochain Conseil. Un accord est également passé entre eux. Sébastien demande à Caroline de faire accepter aux anciens Rouges devenus Jaunes l'idée que les anciens Rouges, restés rouges, sortent Marguerite. Elle accepte.

Tension et incompréhension

Sébastien (ex-Rouge) a très mal digéré que certains des membres de son clans, devenus jaunes, sautent de joie à la fin de l'épreuve de confort. Il en veut notamment à Fabien et à Maxime et ne se prive pas de le leur dire une fois sur leur île (où ils sont venus désigner la personne qui l'accompagne sur le Paradis perdu, Caroline donc). Ces ex-coéquipiers s'excusent d'abord, mais ne comprennent pas, après-coup, pourquoi Sébastien leur en veut autant.

Épreuve d'immunité

Le but : Être la première équipe à ramener sa jarre sur la plage. Au début de la course, elle se trouve au fond de l'eau, au milieu d'une cage qui se situe à 60 mètres de distance de la plage.

Après un suspense haletant, ce sont les Rouges qui l'emportent. Forcément, dans l'autre équipe, le Conseil est dans toutes les têtes. Il s'avère que, pour Maxime, tout se joue entre May et Tiffany.

Qu'en est-il au Conseil ? Comme prévu, Caroline sort son amulette qui l'immunise. Lors du dépouillement, May obtient sept voix contre elle. Elle est donc éliminée. "Je suis très fière d'avoir fait partie de cette équipe et de cette aventure. Allez le plus loin possible !", déclare-t-elle.