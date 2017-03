Mazarine Pingeot porte plainte contre son ex-compagnon, père de ses enfants

Mazarine Pingeot règle ses comptes. Selon les informations révélées jeudi 2 mars par le site Closer, la fille de François Mitterrand s'est en effet rendue dans un commissariat afin de déposer plainte contre son ancien compagnon et père de ses trois enfants, Mohamed Ulad-Mohand.

D'après nos confrères, l'écrivaine de 42 ans accuse son ex de ne plus verser la pension alimentaire qu'il s'était pourtant légalement engagé à lui donner lors de leur séparation. Le réalisateur et producteur n'aurait ainsi plus rien fait parvenir depuis le mois d'octobre dernier. Mazarine Pingeot et Mohamed Ulad-Mohand sont les parents d'Astor (12 ans), Tara (10 ans) et Marie (8 ans).

Quitter quelqu'un est un sale coup à faire aux enfants

En avril 2014, Mazarine Pingeot s'était confiée au magazine ELLE, évoquant pour la première fois sa rupture. "Quit­ter quelqu'un est un sale coup à faire aux enfants. Pour eux, c'est la fin d'un mythe. Ils prennent conscience de la préca­rité des choses et du temps qui défile. Le plus impor­tant, c'est que leurs parents soient heureux. La clarté peut les struc­tu­rer", avait-elle déclaré à l'époque.

Elle avait également admis que "l'es­poir de la vraie rencontre peut être un guide. La rencontre trans­forme. On ne renonce jamais à l'amour". Une déclaration prophétique, puisqu'elle est depuis trois ans en couple avec le diplomate Didier Le Bret, ex-conseiller de François Hollande à l'Elysée et candidat aux élections législatives de juin 2017.